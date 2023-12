Sekundenschlaf und getunte Autos: Polizei zieht Alkolenker aus dem Verkehr

Die Autofahrer wurden auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr getestet. Dabei wurden insgesamt 138 Alkotests durchgeführt und 2 Anzeigen wegen Alkoholisierung erstattet. Auch ein Führerschein wurde abgenommen. Insgesamt wurden 16 Anzeigen erstattet.

Alkotests verweigert und Führerscheine abgenommen

In dieser Nacht wurden einem 23-jährigen Braunauer im Zuge einer Verkehrskontrolle im Stadtteil Schallmoos die Kennzeichentafeln seines Autos abgenommen. Er hat an seinem Fahrzeug den Dieselpartikelfilter entfernt und weitere illegale Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Auch einem 33-jährigen Pongauer wurde der Führerschein abgenommen. Der 33-Jährige war auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg im Staubereich in seinem Fahrzeug eingeschlafen. Er führte den Alkotest nicht ordnungsgemäß durch und wurde wegen der Verweigerung des Alkotests angezeigt. Der Führerschein wurde ihm ebenfalls abgenommen. Das Fahrzeug wurde von der Polizei von der Autobahn gebracht.