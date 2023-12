Ab auf die Piste: Steirer FamilienSkiTag steht vor der Tür

Veröffentlicht am 8. Dezember 2023, 10:54 / ©Oststeiermark Tourismus/Fabian Trummer

Die teilnehmenden Liftbetriebe in der Erlebnisregion Oststeiermark laden am 17. Dezember 2023 ab 9 Uhr zu Pistenspaß für die ganze Familie ein. Kinder fahren an diesem Tag sogar gratis.

Renntraining, Skidoo und vieles mehr

Garantiert wird an diesem Tag nicht nur viel Pistenspaß, sondern vieles mehr Für Kinder gibt es gratis Skiwasser und Pommes. Auch Skikurs-Schnuppern mit den Skischulen sowie ein Renntraining mit Torlaufstrecke bei den Liften wird angeboten. Die Bergrettung zeigt Besuchern eine Schauübung. Für die Kleinen gibt es ein Kinderschminken und vieles mehr. Alle Action-Liebhaber haben die Möglichkeit mit einem Skidoo zu fahren. Bei allen Liften laden Hütten, Stüberl und Gasthäuser zur Einkehr ein.

Hier findet der FamilienSkiTag statt: Almblickskilifte in Strallegg

Teichalmlifte auf der Teichalm

Familienschiberg in St. Jakob im Walde

Holzmeisterlifte auf der Sommeralm

Hochwechsellifte in Mönichwald

Pirstingerkogellift auf der Sommeralm

Schneeland in Wenigzell

Ski-Waldheimat Hauereck in St. Kathrein am Hauenstein

Skilift Wiesenhofer in Miesenbach