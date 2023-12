Mehr Geld zu Weihnachten: 7.500 Gutscheine helfen Menschen in Not

Auch heuer wurden insgesamt knapp 7.500 Einkaufs- und Lebensmittelgutscheine an Einrichtungen der Caritas wie das Marienstüberl oder die Arche 38, an die VinziWerke sowie das Frauen- und Männerwohnheim der Stadt Graz und das mobile Streetwork versendet. Mit den Gutscheinen im Wert von heuer jeweils 50 Euro pro Person können dann Einkäufe in Lebensmittelgeschäften getätigt werden.

„Wir lassen niemanden zurück”

Soziallandesrätin Doris Kampus: „Die Weihnachtsbeihilfe ist für Menschen, die in großer Not sind, als eine kleine Unterstützung gerade in der Weihnachtszeit gedacht. Damit ist immerhin ein kleiner, außertourlicher Einkauf möglich. Ich bin froh, dass es heuer möglich war, wegen der allgemeinen Preisentwicklung diese Beihilfe um 25 Prozent auf 50 Euro zu erhöhen. In der Steiermark lassen wir niemanden zurück.” In diesem Zusammenhang bedankt sich die Soziallandesrätin für die gute Zusammenarbeit mit Partnern wie der Caritas und den VinziWerken – auch für den Betrieb der Notschlafeinrichtungen. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig für einander zu sorgen, damit der Lebensmitteleinkauf zu Weihnachten für alle möglich ist”, so STVP-Klubobfrau Barbara Riener.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.12.2023 um 13:10 Uhr aktualisiert