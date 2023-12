Schneeschaufeln, Salzen und Co.: Das sollten Mieter wissen

Das kommt immer darauf an. Grundeigentümer dürfen die Räum- und Streupflicht an den jeweiligen Mieter übertragen. Solche Regelungen sind jedoch immer im Mietvertrag festgelegt und können von Vertrag zu Vertrag variieren.

Öffentlich begehbare Gehsteige, Gehwege und Stiegenanlagen sind innerhalb von drei Metern entlang der gesamten Liegenschaft von Schnee und Eis zu befreien. Ist kein Gehsteig oder Gehweg vorhanden, muss der Straßenrand in der Breite von einem Meter zum Begehen freigemacht werden. Geräumt und gestreut werden muss in Ortsgebieten zwischen 6 und 22 Uhr, wenn nötig mehrmals täglich und auch an Sonn- und Feiertagen. Bei heftigen Schneefällen kann auf den Winterdienst gewartet werden, bis sich das Wetter wieder verbessert.