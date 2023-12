Heute im Globo Villach: Eine Lesung voller Spannung und Erotik

Michaela Weikmann mit ihrem Buch „Ron & Gerald“ und Renate Mayr mit „Jessy zwischen Lust und Leiden“. Unterstützt wird die Lesung durch die einzigartigen Fotografien der renommierten Fotografin Nina Siutz. Die Veranstaltung findet heute, 8. Dezember 2023 um 19 Uhr im Globo Villach statt.

Krimi und Erotik

Die Kombination von Krimi und Erotik garantiert einen Abend voller Nervenkitzel und Spannung. Carmen Kreuzer wird die Zuhörer in eine Welt sinnlicher Geheimnisse entführen, die Fantasie und Sinne gleichermaßen ansprechen. Der Eintritt ist frei!

Über die Persönlichkeiten

Michaela Weikmann, geboren in Wien und Mutter eines erwachsenen Sohnes, hat in den letzten zehn Jahren als Krankenschwester gearbeitet und nebenbei fünf fesselnde Romane verfasst. Renate Mayr, in Linz geboren und Mutter zweier erwachsener Kinder, hat ihre eigenen Erlebnisse mit Geschichten von Freunden und Bekannten verbunden und sie in fesselnde Erzählungen verwandelt. Die Fotografin Nina Siutz, ansässig in Villach, rundet die Lesung mit ihren außergewöhnlichen Fotos ab.