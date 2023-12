Feiern für den guten Zweck: Spendenaktion für Kärntens Krebshilfe

Die Charity zugunsten der Krebshilfe Kärnten ist eine Aktion des „FEMpreneur Club“ powered by Das Lendring. Seit März 2023 gibt es den „FEMpreneur Club“ – gegründet von den Unternehmerinnen Nicole M. Mayer, Ines Kainz und Yvonne Stuck.

Zum Austauschen

„Die Idee dahinter ist, einmal im Monat einen Termin zu organisieren, wo sich Unternehmerinnen und engagierte Frauen zum Austauschen und After-Work treffen“, erzählt Mayer den Grundgedanken. Gestartet in St. Veit kam bald der Ruf, auch in der Landeshauptstadt ein Treffen zu organisieren. „Im Sommer haben wir dann Jasmin Wurian als unsere Klagenfurt-Botschafterin mit an Bord geholt“, so Mayer.

Stimmung, Netzwerke und Zeit zum Kennenlernen

Das Motto des FEMpreneur Club – #bettertogether geht also völlig auf. „Irgendwann sind wir bei Janin Baumann im Restaurant „Das Lendring“ gelandet. Die Chemie hat sofort gestimmt und schon waren wir mittendrin in den Vorbereitungen für die Charity“, freuen sich die Unternehmerinnen. Die fünf kreativen Köpfe haben sich so einiges einfallen lassen für den 20. Dezember: „Vor dem Restaurant Das Lendring übernehmen wir selbst den Ausschank von Glühwein, Glühmost und Punsch“, so die FEMpreneur-Ladies. „Da wird’s auf alle Fälle gute Stimmung, Netzwerken und Zeit zum Kennenlernen geben.“ Der Erlös wandert natürlich in den Spendentopf. Ab 18 Uhr haben Poker-Freunde die Möglichkeit am Charity-Poker teilzunehmen – Buy-In um 25 Euro, gespielt wird maximal eineinhalb Stunden. Drei Slots stehen zur Wahl: um 18 Uhr, um 19.30 Uhr und ein letzter um 21 Uhr. Anmelden kann man sich unter [email protected]

Tombola und tolle Preise

Auch kann an diesem Abend das Angebot des Restaurant „Das Lendring“ genutzt werden – pro Gedeck werden 5 Euro verrechnet, die in den Spendentopf kommen. Als Gast erhält man dafür ein Los für die Tombola, bei der tolle Preise wie eine Golf-Platzreifeprüfung, Wellness-Gutscheine und vieles mehr warten.