Auf der Überholspur: BUS:SI setzt neue Standards für Villachs Nahverkehr

Seit einem Jahr fahren die Villacher auf den BUS:SI, den städtischen Taktverkehr, ab. Schon im ersten Halbjahr gab es eine deutliche Steigerung bei den verkauften Fahrscheinen, zum Teil haben sich die Verkäufe fast verdoppelt.

Noch bequemer

Im Zuge des Fahrplanwechsels wurden nun Anpassungen vorgenommen, um den öffentlichen Verkehr noch bequemer zu gestalten. Stadt und Land nehmen eine Million Euro in die Hand, um das Öffi-Netz weiter auszubauen und damit noch attraktiver zu machen. Experten von Dr. Richard haben mit dem Mobilitätsplaner der Stadt Adaptierungen ausgearbeitet. „Bestes Beispiel für die Qualitätsverbesserung ist das Sonderprojekt der abendlichen Verdichtung des Busverkehrs vom tpv Technologiepark/Fachhochschule zurück in die Stadt“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Von Montag bis Freitag gibt es ab Technologiepark nun drei zusätzliche Fahrten, jeweils um 20.15, 20.45 und 21.15 Uhr.“

Ticketverkäufe sind stark gestiegen

Neu definiert wurden die Fahrsteige der BUS:SI-Busse. „Wer im innerstädtischen Bereich auf den BUS:SI Linien unterwegs ist, fährt am Busbahnhof Ost auf der gesamten Länge der Steige A bis C ab“, sagt Mobilitätsreferent Sascha Jabali Adeh. Die bisherige Nummerierung der Steige von 1 bis 18 ist mit Dezember von Buchstaben – A bis F – abgelöst worden. „Wegen einer kärntenweiten Vereinheitlichung mussten wir einige Haltestellen umbenennen“, sagt Stadtrat Jabali Adeh. Er freut sich vor allem auch über die stark gestiegenen Ticketverkäufe: „Dass der BUS:SI nach den großen Zuwächsen im Jahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 weiter so stark zulegt ist höchst erfreulich.“ Konkret sind die Ticketverkäufe im heurigen Sommer gegenüber dem Vorjahr um sensationelle 80 Prozent gestiegen. In Summe wurden in diesen Monaten 50.000 Tickets verkauft. 188.000 Fahrgäste sind im dritten Quartal mit den BUS:SI-Linien unterwegs gewesen, allein im Oktober waren es 98.400.