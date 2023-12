Zwei Brände zur gleichen Zeit: Eine Person erlitt Rauchgasvergiftungen

Gegen 12.30 Uhr brach in der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens in Aich (LI) aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Beim Versuch den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen, erlitt ein 34-jähriger Einheimischer Rauchgasvergiftungen und musste im DKH Schladming medizinisch behandelt werden. Im Einsatz standen 30 Kräfte der Feuerwehren Aich, Ruperting und Weißenbach bei Haus. Das Feuer war gegen 14.40 Uhr gelöscht, die Brandursachenermittlung wird in den nächsten Tagen fortgesetzt.

Kurzschluss führte zum Brand

Der Besitzer eines Wohnhauses in Aichberg (DL) stellte am Vormittag des 8. Dezember 2023 Probleme bzw. Ausfälle bei der Stromversorgung seines Hauses fest. Da Probleme in der Zuleitung vermutet wurden, führte ein Mitarbeiter des Stromversorgers gegen 13 Uhr im Bereich des Dachständers des Hauses Überprüfungsarbeiten durch. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Kurzschluss und zu einer Flammenbildung. Die entstandenen Flammen setzten den Dachstuhl im Bereich des Dachständers in Brand, das Feuer wurde von den Feuerwehren Wernsdorf, Eibiswald und Hörmsdorf gelöscht. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.