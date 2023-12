The Voice of Germany: Kärntnerin Emely Myles holt sich den 5. Platz

Emely Myles auf der Bühne bei The Voice of Germany

Veröffentlicht am 9. Dezember 2023, 01:48 / ©ProSiebenSAT.1 / André Kowalski

Für Emely Myles (33) aus Kärnten geht ein Traum in Erfüllung sie durfte beim Finale von der 13. Staffel von The Voice of Germany dabei sein. Mit diesen Song hat sie sich den Einzug vom Semi-Finale ins Finale gesichert. Hört doch selbst mal kurz hinein:

Kärntnerin belegt den 5. Platz im Finale

Trotz einer beeindruckenden Reise bis ins Finale von „The Voice of Germany“ 2023 konnte Emely Myles den ersten Platz nicht für sich beanspruchen. Dennoch ist ihre Präsenz bis zum letzten Moment bewundernswert gewesen. Als Kärntnerin hat sie die Bühne mit ihrem Talent und ihrer Hingabe erhellt. Allein der Einzug in Finale war ein großer Erfolg für Emely Myles. Sie hat den stolzen 5. Platz belegt!