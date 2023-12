Um Brand zu verhindern: Ehepaar muss Heizung ausschalten

Heute Nacht, gegen 1.30 Uhr bemerkte ein Ehepaar in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Millstatt eine starke Rauchentwicklung. An einer Wand im Badezimmer, hinter der sich der Kamin befindet, kam es zu einem leichten Riss im Mauerwerk, wodurch sich der Rauch in der Wohnung ausbreitete. Sie verständigten unverzüglich die Feuerwehr.

Verstopfung im Kamin festgestellt

Die Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung im Bereich des 2. Stockwerks des Mehrparteienhauses, sowie eine leichte Rauchentwicklung im Heizraum im Keller, fest. Zu einem Brand ist es nicht gekommen. Laut Feuerwehr dürfte es im oberen Bereich des Kamins zu einer Verstopfung gekommen sein. Dies führte zu einem Temperaturanstieg und zum Riss des Mauerwerks.

Temperatur wieder gesenkt

Die Heizung wurde vorläufig deaktiviert, ein Rauchfangkehrer reinigte das Kaminrohr und es konnten ca. zwei Kübel Material entfernt werden. Mittels Wärmebildkamera wurde festgestellt, dass sich die Temperatur wieder senkte. Durch das Ereignis entstand leichter Sachschaden im Mauerwerk. Im Einsatz standen 34 Männer der FF Laubendorf und Millstatt.