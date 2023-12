463 Unfälle wegen schlechter Sicht: Das solltest du bei Nebel beachten

Veröffentlicht am 9. Dezember 2023, 12:06 / ©pexels.com

Der Großteil davon, 364 Unfälle, passierte zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember. Im Bundesländervergleich gab es die meisten Nebelunfälle im Vorjahr in Niederösterreich (131), gefolgt von Oberösterreich 113 Unfällen. Auf Platz drei befindet sich bereits die Steiermark. Hier wurden 85 gezählt. Unfallursache Nummer Eins ist nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit zu geringem Abstand.

Rücklichter verleiten trügerische Sicherheit

„Viele Autofahrer hängen sich oft instinktiv an das Rücklicht des Fahrzeugs vor ihnen, das vermittelt eine trügerische Sicherheit. Auf Freilandstraßen oder Autobahnen ist der Abstand dann aber oft viel zu gering und die Fahrgeschwindigkeit für die eingeschränkte Sichtweite gleichzeitig viel zu hoch“, warnt Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik. Insbesondere am frühen Morgen und am Abend sollten Autofahrer mit Nebel rechnen und entsprechend vorsichtiger fahren.

Wie reagiere ich richtig ?

„Gerade bei schlechter Sicht wird man immer wieder mit Situationen konfrontiert, die rasches und richtiges Handeln erfordern. In der Praxis bleibt meist keine Zeit, um lange zu überlegen – da muss die richtige Reaktion eingeübt sein“, weiß Frisch. Bei einem Training in einem der acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren können Teilnehmer ‚erfahren‘, wie sie ihr Fahrzeug auch bei schwierigen Bedingungen im Griff haben. Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten findest du hier.