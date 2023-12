101 und topfit: Gratulation an Maria Langhans!

In dieser Woche durfte sich bereits Ordensschwester Maria Nopp über ihren 106. Geburtstag freuen. Eine weitere Klagenfurterin ist nun im Club der „Ü100“: Maria Langhans wurde 101 Jahre alt!

Glückwünsche vom Bürgermeister

Langhans wurde am 8. Dezember 1922 in Viktring geboren. Zeit ihres Lebens war sie in der Kantine des Krankenhauses tätig und ging diesem Beruf bis zu ihrer Pension nach. Mit ihrem Mann zog sie einst in eine Hausgemeinschaft in Viktring, in der sie heute noch lebt und von ihren Nachbarn liebevoll umsorgt wird. An ihrem 101. Wiegenfest ließ es sich Bürgermeister Christian Scheider nicht nehmen, sie persönlich zu besuchen und seine Glückwünsche zu überbringen. „Es freut mich immer besonders, wenn wir Bürgerinnen und Bürger so hohen Alters besuchen können und mit ihnen ein wenig Zeit verbringen. Alles erdenklich Gute und weiterhin viel Gesundheit für Frau Langhans!“, so das Stadtoberhaupt.