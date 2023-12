Heute Abend: Eventstage wird zum Winter Wonderland

Veröffentlicht am 9. Dezember 2023, 16:12 / ©Eventstage

Bereits vor wenigen Wochen öffnete die Eventstage Klagenfurt ihre Tore und präsentiert sich in neuem Glanz. Seit den lautet das Motto: Party, Party, PARTY! Das Erfolgs-Duo verspricht: „Für Musik- und Partybegeisterte, egal ob jung oder „jung geblieben,“ hält die Eventstage in den nächsten Wochen und Monaten spannende Veranstaltungskonzepte bereit“. Bereits heute, Samstag 9. Dezember 2023, dürfen sich Besucher auf etwas ganz Besonderes freuen.

White Wonderland in Klagenfurt

Heute findet das erste Club-Festival in Klagenfurt statt. Los geht’s ab 21 Uhr. Partygäste erwartet eine Winter Kulisse voller Magie, Musik und vieles mehr. Die gesamte Eventstage verwandelt sich in eine Fabelwelt mit Elfen, Gnomen, Orks, Zwergen und Winterfeen. Die Veranstalter versprechen einen spektakulären Abend mit Schnee-Highlights.

Reservierungen sind möglich: Für alle, die sich ihren Eintritt bis 23 Uhr sichern möchten, gibt es die Möglichkeit, sich eine Lounge unter [email protected] zu reservieren.

Magie, Schnee und Party

Die Eventstage verwandet sich heute in eine Welt voller Magie und Schnee. Besucher dürfen sich auf eine winterlich dekorierte Eventstage mit Fantasy Specials, Überraschungsgästen und vieles mehr freuen. DJ Feer sorgt für die richtige Stimmung im Winter Wonderland. Er bringt die Tanzfläche zum Beben und das Eis zum Schmelzen.

Wann & Wo: Datum: Samstag, 9. Dezember 2023

Einlass: ab 21 Uhr

Abendkassa: 10 Euro

Ausweispflicht – ab 18 Jahren!

Verschiedene Events, für Jung und Alt

„Wir brechen das bisherigen ‚Bollwerk‘-Konzept vollständig“, betonten die Veranstalter. Sowohl der Außen- als auch der Empfangsbereich wurden umfassend umgestaltet. Aber nicht nur das: Die Zielgruppe wird sich nicht mehr ausschließlich auf Jugendliche konzentrieren, sondern das Veranstaltungsangebot wird für ein breiteres Publikum gestaltet – also von 16 Jahren bis 60 Jahre und älter. „Wir lassen uns von den Eventtagen in Krems inspirieren. Dort gibt es jeden Tag verschiedene Veranstaltungen, von Rapkonzerten für Jugendliche bis hin zu 90er-Musik-Events für die über 20-Jährigen und vieles mehr“, erklärt Schoahs. Geöffnet hat die Eventstage in Klagenfurt übrigens jeden Freitag und Samstag von 21 bis 4 Uhr.

Eventplan für 2023: 09.12. White Wonderland

15.12. Womanday – Schrei vor Glück

16.12. Wannabe

22.12. Punsch ans Christkind

23.12. XMAS Party

24.12. Holy Night

25.12. Bad Santa

28.12. Tanzen wie damals

30.12. Die große Inventer – auf Eventstags Nacken

31.12. Große Silvester Party

Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß, die Eventstage Klagenfurt freut sich darauf Party zu machen und den Start in die Weihnachtszeit gebührend zu zelebrieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.12.2023 um 16:15 Uhr aktualisiert