TSV vs. WAC: Heimspiel-Showdown für die Top-6

Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Wiener Julian Weinberger. Der TSV möchte zum Abschluss natürlich unbedingt drei Punkte zuhause einfahren und das sechste Heimspiel in Serie ungeschlagen bleiben.

Beide Teams liegen gleichauf

Im längst eröffneten Kampf um die Top-6 ist dieses Spiel von großer Bedeutung. Die Blau-Weißen liegen aktuell als Vierter drei Zähler vor dem Siebenten WAC. Es geht auch um Platz vier in der Jahrestabelle (ohne Punkteteilung), beide Teams liegen mit 13 Siegen und 9 Unentschieden in 32 Ligaspielen 2023 gleichauf. Kapitän Jürgen Heil fehlt aufgrund Gelb-Rot in Klagenfurt am Sonntag gesperrt.

„Wir wollen ein gutes Gefühl mitgeben“

Cheftrainer Markus Schopp: „Spiele gegen den WAC waren für Hartberg in den letzten Jahren immer große Herausforderungen, auch in der Hinrunde wo wir zwar klar gewonnen haben, aber es sehr lange ein Spiel auf absoluter Augenhöhe war. Wir wissen um die Brisanz des Spiels und wollen uns im letzten Heimspiel 2023 so verabschieden, dass wir unseren Fans ein gutes Gefühl für das nächste Jahr mitgeben.“ Mittelfeldspieler Julian Halwachs: „Die Vorfreude auf das letzte Heimspiel ist riesig. Wir werden noch einmal alles geben, um die drei Punkte zu holen und hoffen auf zahlreiche Fans, die uns dabei unterstützen.“