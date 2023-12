„housing first österreich“ unterstützt über 1.000 Menschen

Ziel des Projekts ist es, bis September 2024 mehr als 1.000 wohnungslose Menschen in eine eigene Wohnung zu begleiten, wobei in der Steiermark bis zu 100 Wohnungen vermittelt werden können.

In sieben Bundesländern umgesetzt

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) hat das Projekt ins Leben gerufen, das mit einem Budget von insgesamt 6,6 Millionen Euro vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz finanziert wird. Es wird in sieben Bundesländern operativ umgesetzt und in der Steiermark von der Wohnplattform Steiermark in Zusammenarbeit mit Jugend am Werk Steiermark, Caritas Steiermark und VinziWerke Steiermark durchgeführt.

Immer Hilfe an der Seite

„Wohnungslosigkeit kann jeden treffen. Dieses Projekt ist ein Schritt, um Menschen in prekären Lebenslagen zu unterstützen“, betont Birgit Schörgi, Geschäftsführerin der Wohnplattform Steiermark. Das Projekt „housing first österreich – zuhause ankommen“ basiert auf dem international erfolgreichen Housing-First-Ansatz. Anstatt in Notquartieren unterzukommen, erhalten wohnungslose Menschen direkt eine eigene Wohnung. Sozialarbeiter stehen ihnen bei Bedarf zur Seite und unterstützen bei Krisen, finanziellen Fragen und der Bewältigung des Alltags, um langfristig aus der Wohnungslosigkeit herauszukommen.

Langfristige Stabilität und Selbstständigkeit

In Österreich haben bereits sechs Prozent der Bevölkerung Wohnungslosigkeit erlebt, und die steigenden Wohnkosten belasten über 341.000 Haushalte erheblich. Die Dunkelziffer der Wohnungslosigkeit dürfte noch höher liegen, insbesondere bei „unsichtbarer“ Wohnungslosigkeit, die vor allem Frauen betrifft. Sandra Schimmler, Geschäftsführerin von Jugend am Werk Steiermark, betont die Bedeutung geschlechtsspezifischer Betreuung, insbesondere für Frauen in prekären Verhältnissen. Jugend am Werk setzt seit zehn Jahren das Projekt „Housing First – Frauen“ um, um Frauen langfristige Stabilität und Selbstständigkeit zu ermöglichen.

100 leistbare Wohnungen in der Steiermark

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen in Kooperation mit dem Österreichischen Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) stellen insgesamt 512 leistbare Wohnungen zur Verfügung, davon bis zu 100 in der Steiermark. „Wohnraum für jeden zu schaffen, ist unsere Intention. Jeder Mensch braucht ein Zuhause“, erklärt Christian Krainer, Obmann der GBV Steiermark.