Zum 15. Mal: Veldener Neujahrsschwimmen findet wieder statt

Veröffentlicht am 9. Dezember 2023, 19:01 / ©Sport am Wörthersee/AHO

Am 1. Jänner um 12 Uhr ist es wider so weit: Das Veldener Neujahrsschwimmen – mittlerweile in seiner 15. Ausgabe – findet wieder statt. Und: „Der erfrischende Sprung ins kalte Wasser am Neujahrstag soll nicht nur Glück bringen, sondern soll auch neue Lebenskraft wecken“, erklären die Organisatoren. Diese Tradition hat der Verein „Sport am Wörthersee“ im Jahr 2010 aufgegriffen und hat damit auch einen neuen Besuchermagneten geschaffen.

Wassertiefe beträgt rund zwei Meter

Im Strandbad Villa Bulfon wird am 1. Jänner ab 12 Uhr dann 50 Meter weit geschwommen – vom sicheren Ufer bis zur schwimmenden Plattform und wieder retour. Schwimmerisches Können sei nötig, da die Wassertiefe rund zwei Meter beträgt, meint man seitens der Organisation. Die Sicherheit der Teilnehmer sei jedoch garantiert, ist doch auch das 20-köpfige Team der Veldener Wasserrettung vor Ort. Die Wassertemperatur wird nämlich bei durchschnittlich fünf Grad äußerst frostig sein.

©Sport am Wörthersee/AHO ©Sport am Wörthersee/AHO ©Sport am Wörthersee/AHO

Maximale Teilnehmerzahl bei 100 Personen

Und die Anmeldung ist bereist möglich. Mutige Winterschwimmer können sich online hier bis zum 28. Dezember registrieren. Vor Ort muss man sich dann noch zwischen 10 und 11.45 Uhr beim Glühweinstand im Seerestaurant Rosé zu einem Unkostenbeitrag von 45 Euro anmelden. Aus Sicherheitsgründen liegt die maximale Teilnehmerzahl bei 100 Personen.