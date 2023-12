Christbaumverkauf angelaufen: „Kärntner Christbäume“ wieder zu haben

Seit mehr als 50 Jahren und über drei Generationen hinweg züchtet die Familie Unterkofler Nordmanntannen in verschiedenen heimischen Kulturen. „Die speziellen Kärntner Christbäume werden komplett ohne den Einsatz von chemischen Mitteln wie Glyphosat gepflegt“, erklären die Verantwortlichen in einer Aussendung. Zudem bietet man an, Christbäume an unterschiedlichen Terminen „selbst zu schneiden“.

Wo gibt es die Christbäume der Familie zu kaufen? Neukauf Villach (Billa Plus)

Neukauf Spittal an der Drau

Eurospar Radenthein

Spar Wölfnitz in Klagenfurt