Zum 20. Jubiläum: „Stiller Advent“ war in Klagenfurt zu Gast

Der Singkreis Klagenfurt Seltenheim, der Polizeichor Klagenfurt und das Carinthia Brass Quartett gaben dabei ihre Lieder im Landhaushof zum Besten. Der „Stille Advent“ macht in diesem Jahr kärntenweit an insgesamt elf Orten Station und begeht heuer sein 20-jähriges Bestandsjubiläum. Die Eröffnung der Veranstaltung erfolgte durch Landeshauptmann Peter Kaiser. Er zeigte sich – genauso wie die zahlreichen Besucher – von den Chorklängen angetan.

„Sammeln wir gemeinsam Kräfte“

„Ich freue mich, dass der Stille Advent in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet. Ich glaube, niemals zuvor war so wichtig, daran zu erinnern, dass die Vorweihnachtszeit und das Weihnachtsfest eine Zeit und ein Fest des Friedens sind“, sagte Kaiser bei seinen Grußworten. Er wünschte allen Gästen besinnliche Feiertage. „Sammeln wir gemeinsam Kräfte, um unseren Herausforderungen zu begegnen. Möge der Kärntner Optimismus weit über die Grenzen unseres Landes in die Welt wirken“, so Kaiser.

©LPD Kärnten/Stein | Landeshauptmann Peter Kaiser war vom Gebotenen angetan. ©LPD Kärnten/Stein | Am Bild: Veranstalter Wolfgang König, LH Peter Kaiser, ein Mitglied des Carinthia Brass Quartetts und Richi di Bernardo (von rechts).

Spenden werden gesammelt

Seit 25. November bis einschließlich 17. Dezember ist die Reihe „Stiller Advent“ in ganz Kärnten unterwegs und verbreitet mit verschiedensten Chören vorweihnachtliche Stimmung. Beim „Stillen Advent“ werden Spenden für in Not geratene Kärntner gesammelt. Mehr Informationen gibt es online.