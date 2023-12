Bis zu 6 Grad! Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Sonntag

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Sonntag in Kärnten wird: Die Schauer hören jedoch bald auf, und allmählich setzt sich weitgehend strahlender Sonnenschein durch. Lokal frischt ein Nordwestwind auf. In einigen Regionen wird es deutlich milder als zuvor, die Temperaturen steigen in der Regel auf 2 bis 6 Grad an, in Gebieten mit Nordwestwind können sie sogar bis zu 6 Grad erreichen. In schattigen Tälern bleibt es hingegen leicht frostig.