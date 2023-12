So wird das Wetter am Sonntag in Ã–sterreich

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter in Österreich am Sonntag wird: Im Laufe des Tages klingt der Regen jedoch spätestens bis zum Mittag ab, und die Sonne setzt sich vermehrt durch. Gegen Nachmittag ziehen von Westen her neue Wolken einer Warmfront auf, aber mit Regen ist erst wieder in der Nacht zu rechnen. Im Süden überwiegt sonniges Wetter, und es bleibt trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, während es im Süden eher schwach windig bleibt. Die Temperaturen am Nachmittag liegen zwischen 2 und 10 Grad.