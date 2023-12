So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Sonntag in der Steiermark wird: Lokal besteht die Gefahr von Glätte durch gefrierenden Regen. Die Schneefallgrenze variiert zwischen den Tälern und etwa 1000 Metern Höhe. Einige Schauer können auch in den frühen Morgenstunden über den Süden ziehen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis -4 Grad. Dort, wo es zu regnen beginnt, steigen die Temperaturen leicht an.