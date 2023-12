Unbekannter prügelt so lang auf Mann (25) ein, bis der nichts mehr weiß

Bereits am 2. Dezember ist es in der Zwergergasse 3 in Lienz (Osttirol) zu einer schweren Körperverletzung eines 25-jährigen Österreichers gekommen. An diesem Abend waren angeblich Krampusse unterwegs, da sich das Opfer, durch das Glockenläuten aufmerksam geworden, die Krampusse ansehen wollte, wie die Polizei berichtet. Eine derartige Veranstaltung war jedoch nicht angemeldet.

Opfer wurde im Schädelbereich schwer verletzt

„Das im Schädelbereich schwer verletzte Opfer kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern und erstattete erst am 9. Dezember Anzeige bei der Polizeiinspektion Lienz“, heißt es in einer Aussendung. Die Polizeiinspektion Lienz bittet nun die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise zu der schweren Körperverletzung. Die Polizeiinspektion ist unter der Nummer 059 133 7230 100 zu erreichen.