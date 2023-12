Von Straße abgekommen: Auto schlitterte in den Graben

Veröffentlicht am 10. Dezember 2023, 11:15 / ©FF Eggersdorf bei Graz

Aus noch unbekannter Ursache kam es Samstagmittag in Edelsbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug kam plötzlich von der Straße ab und schlitterte in den Wald. In einem Graben kam es schließlich zum Stillstand.

Auto musste geborgen werden

„Bei unserer Ankunft haben wir umgehend die Einsatzstelle abgesichert“, heißt es in einem Einsatzbericht der Florianis. Anschließend wurden die ausgeflossenen Betriebsmittel gebunden und das Unfallwrack geborgen. Auch ein Abschleppdienst war vor Ort und unterstützte die Feuerwehr. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz, sowie die örtliche Polizei.