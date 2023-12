Spitze: Anna Gasser holt sich Stockerlplatz

In Edmonton

Nach ihrem Sieg in Peking konnte die Kärntnerin Anna Gasser nun auch beim Big-Air-Weltcup in Edmonton punkten. Sie holte sich den dritten Platz.

18. Stockerlplatz

Kurios_ Anna startete am Samstag (Ortszeit) in Edmonton bei ihrem 18. Weltcup und holte sich ihren 18. Stockerlplatz in dieser Disziplin. Die Snowboarderin und Doppelolympiasiegerin aus Kärnten kam insgesamt auf 159,25 Punkte. Die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (183,25 Punkte) gewann den Bewerb, auf dem zweiten Platz landete die Britin Mia Brookes (167 Punkte)

