Absoluter Favorit: Villacher Christkindlmarkt ist der schönste Kärntens

Schon seit einiger Zeit haben die meisten Christkindlmärkte in Kärnten geöffnet. 5 Minuten wollte von euch wissen, welcher denn euer Favorit ist. Fast 5.000 Mal wurde von der 5 Minuten Community abgestimmt und es hat sich ein klarer Sieger hervor kristallisiert.

Die Stadt im Licht

Es standen viele schöne Kärntner Christkindlmärkte zur Auswahl, ob beispielsweise in der Landeshauptstadt, in Bad Kleinkirchheim oder in Velden. Jeder einzelne hat ein tolles Flair. Mit 39 Prozent habt ihr für euch aber einen klaren Favoriten gefunden. Der Award für den Lieblingschristkindlmarkt in Kärnten geht laut Voting nach Villach. Mit seinem Winter-Wunder-Wald, den Hütten rund um den Hauptplatz und auch dem Eisplatz konnte er überzeugen. Auf Platz 2 schaffte es Klagenfurt und auf dem dritten Platz befindet sich Velden. Insgesamt wurde von den 5 Minuten Lesern bis heute, 10. Dezember, 12 Uhr, stolze 4.977 Mal abgestimmt. Neun Kärntner Märkte standen zur Auswahl.

©5 Minuten | Der Christkindlmarkt in Villach gefällt euch am besten ©Thomas Kaiser ©Montage: Pexels / Hassan OUAJBIR & Olga Bereslavskaya

So sieht das Ranking aus: Platz 1 belegt der Christkindlmarkt in Villach mit 39 Prozent

Platz 2 geht an Klagenfurt mit 19 Prozent

Platz 3 Velden mit 12,6 Prozent

Platz 4 Kirchenadvent Maria Wörth 10,4 Prozent

Platz 5 Adventmarkt am Pyramidenkogel 6,7 Prozent

Platz 6 Mallnitzer Bergadvent 4,4 Prozent

Platz 7 Spittaler Weihnachtsdorf 4,2 Prozent

Platz 8 Advent Seedorf Pörtschach 3,1 Prozent

Platz 9 Bad Kleinkirchheimer Ski- & Thermenadvent 0,6 Prozent