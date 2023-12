„Yoga ist für alle da“: Grazerin schenkt Menschen mit Handicap neues Körpergefühl

Veröffentlicht am 10. Dezember 2023, 15:16 / ©Richard Weis

Als während den Lockdowns zu Corona-Zeiten alle anderen schließen mussten, begann Margherita genau zu diesem Zeitpunkt Yoga zu unterrichten. „Ich war damals in einem Jugendzentrum tätig“, klärt die Sozialpädagogin über die Hintergründe ihres Projekts „Namasteen“ auf. „Ich habe damals Yoga-Videos gedreht, damit die Jugendlichen mitmachen können.“ Das Projekt entwickelte sich weiter und nach der Lockdown Welle kam rasch der Unterricht für Menschen mit Behinderung dazu.

Was man für Yoga braucht

Über einen Bekannten kam Margherita dazu ihr Yoga-Angebot auch für Menschen mit Handicap anzubieten: „Er arbeitete in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung und fragte mich, ob ich das auch in dieser Einrichtung anbieten könnte.“ Für sie war sofort klar, dass sie das machen möchte, denn: „Für Yoga braucht man ja nicht viel. Nur den Atem.“ Die Kunst daran sei es, das Angebot so abzuwandeln, dass es für die Teilnehmer stimmig ist, erklärt die Sozialpädagogin weiter. Deswegen klärt sie auch vor ihren Yoga-Stunden immer genau ab, welche Menschen mit welchem Handicap anwesend sein werden.

Vorbereitung ist alles

„Manche tun sich zum Beispiel schwer mit links und rechts“, beschreibt die 34-Jährige die speziellen Herausforderungen für diese Art von Yoga Kursen. Sie muss die Anweisungen präziser geben und Yoga-Stellungen manchmal variieren oder vereinfachen. Das erfordert im Vorfeld auch eine aufwendigere Vorbereitung der Kursstunden. „Die Gruppe darf auch nicht zu groß sein. Mit bis zu fünf Menschen geht es gut.“ Gerne nimmt die Yoga-Lehrerin Hilfsmittel zur Hand. „Ich arbeite auch gerne mit Yoga-Kärtchen oder anderen Materialien. Es ist wichtig, alle Sinne anzusprechen. Ganz besonders in den Kursen für Menschen mit Beeinträchtigung.“

Schatzkiste Yoga

Seit sieben Jahren ist Margherita selbst Yoga-Schülerin und der Meinung, dass Yoga für alle da und möglich ist: „Yoga kann man so abwandeln, dass es für alle passend ist. Für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und eben auch Menschen mit Handicap.“ Für Margherita ist Yoga wie eine kleine Schatzkiste, aus der sich jeder nehmen kann, was er gerade braucht. „Für mich ist es die beste Entspannung“, sagt sie und erzählt abschließend, dass Menschen mit Behinderung vor allem Selbstwert und Körperbewusstsein aus der indischen Lehre schöpfen können: „Es geht nicht um komplexe Stellungen oder Yoga als Lifestyle. Jeder hat die Möglichkeit Yoga zu machen. Und es ist doch auch immer schön, etwas gemeinsam in der Gruppe zu erleben.“