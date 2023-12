Im Schnee gefunden: Pensionist bei Unfall tragisch verstorben

Veröffentlicht am 10. Dezember 2023, 17:16 / ©Thomas Kaiser

Sofort wurde bei dem 70-jährige Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt – Land mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der Mann war offensichtlich mit einem Auto von Matzendorf kommend Richtung Leobersdorf unterwegs gewesen. Aus unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und blieb einige Meter später im Feld zu stehen.

Pensionist verstarb im Rettungswagen

Er konnte sich noch selbstständig über die Straße bewegen. In einem Feld fiel er schließlich zu Boden. Dort wurde er von den Ersthelfern aufgefunden und im Anschluss durch den Rettungsdienst in Begleitung des Notarztes in das LHK Wiener Neustadt verbracht. Während des Transportes verstarb der 70-Jährige. Die Todesursache ist noch unbekannt. Unfallwrack wurde durch die FF Leobersdorf geborgen. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Landesstraße 151 zwischen Matzendorf und Leobersdorf für den gesamten Verkehr rund eine Stunde gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.12.2023 um 17:25 Uhr aktualisiert