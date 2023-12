Ruf nach Arbeitspflicht für Asylwerber wird lauter

Veröffentlicht am 10. Dezember 2023, 17:30 / ©APA/HELMUT FOHRINGER

Die Politik diskutierte in der vergangenen Woche immer wieder über die Ausdehnung des Einsatzes von Asylwerbern zu gemeinnütziger Arbeit. Demnach sollten Asylwerber künftig neben gemeinnütziger Arbeit im Quartier oder im Auftrag von Ländern und Gemeinden auch für gemeinnützige Organisationen einsetzbar sein. Sollte dem Dienst nicht nachgegangen werden, könnte dies eine Kürzung der Geld- und Sachleistung zur Folge haben.

Bundesländer entscheiden

Dieses Thema wurde auch bei der letzten Konferenz der Landes-Flüchtlingsrefenten von Innenminister Gerhard Karner angeschnitten. Die einzelnen Bundesländer können eigenständig die Vorschläge umsetzen, hieß es. Vorarlberg und Oberösterreich machten bereits erste Schritte zur Umsetzung – mehr dazu hier.

Kein Tagesordnungspunkt bei Konferenz

Vorsitzende der Konferenz der Flüchtlingsreferenten Landesrätin Sara Schaar hielt nach der Konferenz diese Woche lediglich fest, dass es zur Ausdehnung des Einsatzes von Asylwerbern zu gemeinnütziger Arbeit weder eine Diskussionsunterlage den Bundesländern übergeben wurde, noch dies ein Tagesordnungspunkt gewesen sei. Auf konkrete Inhalte sei nicht eingegangen.

©Büro LR.in Schaar/Just

Jahrelange Forderung der ÖVP

Auch in Kärnten wurde der Ruf nach einem derartigen Arbeitsmodell lauter. Die ÖVP forderte in den letzten Jahren immer wieder: „Asylwerber sollen gemeinnützige Arbeit leisten.“ Jener Forderung schlossen sich die Landes-Flüchtlingsreferenten im September an – 5 Minuten berichtete damals.

©Büro LR Gruber ÖVP Clubobmann Markus Malle und Landesrat Martin Gruber fordern seit Jahren eine derartige Arbeitspflicht.

Mit gemeinnütziger Arbeit etwas zurückgeben

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer unterstützt das Vorhaben, Asylwerber zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten: „Arbeit ist etwas sinn- und identitätsstiftendes und gibt dem Tag eine Struktur. Es ist notwendig, dass Asylwerber beispielsweise bei gemeinnützigen Organisationen mitarbeiten und sich grundsätzlich im Sinne der Allgemeinheit betätigen können. Die Flüchtlingsbetreuung verursacht dem Steuerzahler hohe Kosten. Gemeinnützige Arbeit ist eine Möglichkeit, auch etwas zurückzugeben.“ Weiters fordert Köfer die konsequente Abschiebung straffälliger Asylwerber.

©5 Minuten

„Zwangsmaßnahme“ – Das sagt die Gegenseite

Kritik kam von Wolfgang Salm von der Plattform „Gemeinsam für Kinderrechte“: Dass man Leute nun zu „Zwangsmaßnahmen“ verpflichte, um sie zu beschäftigen, sehe er nicht ein. Wiens zuständiger Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) sieht in der Verpflichtung einen Verstoß gegen die Menschenrechte. Ähnlich lautet auch die Meinung von Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich: Laut ihr wirke es „ein bisschen grotesk“, dass man nun von einem bisherigen Arbeitsverbot zu einer Arbeitspflicht komme. Die Regierung solle den Asylwerbenden stattdessen den Zugang zum Arbeitsmarkt generell erleichtern.