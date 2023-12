Vielfalt.Qualifiziert: Auszeichnung für Caritas Steiermark-Projekt

Die Prämierung des Projekts Vielfalt.Qualifiziert der Caritas Steiermark in Wien am vergangenen Montag markiert einen Meilenstein in der erfolgreichen Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund in die steirische Arbeitswelt. Fatima, ein lebhaftes Beispiel, das die Wirksamkeit des Projekts belegt, flüchtete im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie aus dem Irak nach Österreich. Heute, mit 18 Jahren, hat sie ihre Berufung als Medienfachfrau gefunden, dank der Unterstützung des Projekts.

Lehrausbildungen näher bringen

Vielfalt.Qualifiziert ist darauf ausgerichtet, Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren mit Migrationshintergrund die Möglichkeiten einer Lehrausbildung näherzubringen. Es verbindet junge Menschen mit Unternehmen in der Steiermark, begleitet sie vor und während ihrer Ausbildung und strebt eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt an. Seit Anfang 2022 haben bereits 140 junge Menschen Unterstützung erfahren, wobei 35 von ihnen erfolgreich eine Lehre abgeschlossen haben. Das Projekt pflegt Kontakte zu über 100 Unternehmen.

Informieren, beraten, begleiten

Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Integrationspreis in der Kategorie „Beschäftigung und Arbeitsmarkt“ würdigt die bedeutsame Arbeit des Projekts. Petra Kaspar-Buchegger, die das Projekt leitet, betont die intensive Unterstützung der Mitarbeiter, die den Jugendlichen auf ihrem Weg zur Seite stehen. „Informieren, beraten, begleiten, Arbeit an den Stärken und vor allem Zuhören sind in der Anfangsphase wichtig, um den richtigen Lehrberuf zu finden,“ erklärt sie.

Dauerhafte Integration von jungen Menschen

Die Auszeichnung bestätigt die Wertschätzung für die engagierte Begleitung der Jugendlichen, sowie die Unterstützung durch die Caritas Steiermark. Das Projekt Vielfalt.Qualifiziert trägt dazu bei, eine diversifizierte Belegschaft in Unternehmen zu fördern und gleichzeitig eine erfolgreiche und dauerhafte Integration von jungen Menschen in die steirische Gesellschaft zu erreichen.