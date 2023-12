Eiskletterunfall: Kärntnerin (30) rutschte ab

Die 30-jährige Klagenfurterin bestieg gegen 12 Uhr mit ihrem gleichaltrigen Kletterpartner, ebenfalls aus Klagenfurt, den „Mittlerer Maralmfall“ im Maltatal. Der Mann kletterte eine Seillänge voraus und die Frau folgte ihm. Nach einigen Metern rutschte sie mit einem Fuß weg – ihr Gewicht hielt sie mit den verankerten Steileisgeräten.

Partner reagierte schnell

Bei dem Unfall verletzte sich die Klagenfurterin schwer an der Schulter. Ihr Partner reagierte schnell, ließ sie die wenigen Meter zum Einstieg ab und setzte die Rettungskette in Gang. Mit Unterstützung der Bergrettung Lieser/ Maltatal konnte die Verletzte selbstständig bis zur Straße absteigen. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.