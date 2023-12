„So fett ist sie…“: Olli Pocher teilte bei Gala gegen Amira aus

Während der deutsche Komiker Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden am Samstag bei der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ in Berlin aufkreuzte, schritt die gebürtige Kärntnerin Amira Pocher ganz alleine über den roten Teppich. Von Sticheleien gegen Amira konnte Olli nicht ablassen.

„So fett ist Amira…“

Als Olli von der „Bild“ nach dem „Elefanten im Raum“, gemeint ist also Ex Amira, gefragt wurde, antwortete er: „Also sie trägt heute ja bauchfrei, aber so fett ist Amira nun auch nicht.“ Weiter führte er aber aus, dass das Aufeinandertreffen auf seine Noch-Frau für ihn kein Problem sei. Von einem Vergleich mit Ex-Frau Sandy konnte Olli nicht ablassen: „Man sieht ja auch mit Sandy und mir nach allem, was war, dass man gemeinsam hier stehen kann.“

„Können wir jetzt heiraten?“

Und auch wenn sich das ehemalige Liebespaar bei der Gala bewusst aus dem Weg ging, so kamen sie am Ende live auf Sendung doch zusammen. Der Moderator holte die Pochers zu sich, damit die beiden gemeinsam eine Spendentelefonnummer vorlesen. Olli sollte den ersten Teil lesen, Amira den zweiten – so war zumindest der Plan. Am Ende las der Komiker doch die ganze Telefonnummer vor. „War ja klar“, kommentierte Amira. Olli legte aber gleich darauf auch nach: „Nur eine Telefonnummer? Das war’s jetzt? Können wir jetzt wieder heiraten?“ Naja, aus Sicht des Moderators sollten die Pochers das dann doch untereinander klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.12.2023 um 20:07 Uhr aktualisiert