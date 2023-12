4:2 – Rotjacken holen sich Derby-Sieg

Veröffentlicht am 10. Dezember 2023, 19:57 / ©5 Minuten

Am heutigen Sonntagabend hieß es wieder: Blau gegen Rot, Villach gegen Klagenfurt, VSV gegen KAC. In der ausverkauften Villacher Stadthalle traten sich der Tabellen-Vierte und der Tabellen-Fünfte am Eis gegenüber. Pünktlich um 17.30 Uhr ging das Spiel auch schon los.

Erstes Drittel

In Minute 11 sorgten die blauen Gastgeber auch schon für den ersten Punkt auf der Anzeigetafel. Layne Viveiros hämmerte für den VSV den Puck ins Tor der Rotjacken. Der KAC-Stürmer Finn van Ee sorgte in der 19. Minute schließlich für den 1:1 Ausgleich.

Zweites Drittel

Im zweiten Drittel hatte eindeutig der KAC die Nase vorn: Es waren die beiden Männer in Rot, Simeon Schwinger (25′) und Matt Fraser (31′), die die Scheibe in die Masche klopften. Stand nach dem zweiten Drittel: 1:3.

Letztes Drittel

Es blieb spannend: KAC lag in Führung, aber der VSV hatte ja noch weitere 20 Minuten zum Aufholen. Und siehe da: Der Adler Andrew Desjardins sorgte in der 44. Minute für das 2:3. Aber für einen blauen Sieg hat es am Ende doch nicht gereicht. Viel eher legte der KAC mit einem Torschuss von Manuel Ganahl kurz vor Ende noch einmal nach. Endstand: 4:2 für den KAC.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.12.2023 um 20:04 Uhr aktualisiert