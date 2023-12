Schwimm-EM: Bernhard Reitshammer holt sich Gold

Veröffentlicht am 10. Dezember 2023, 20:46 / ©Pexels.com

Der 29-jährige Tiroler Bernhard Reitshammer hatte schon zuvor EM-Medaillen gewonnen. 2021 und 2022 holte er sich bei der Kurz- und Langbahn-EM Bronze. Aber dieses Mal nimmt der Tiroler eine Gold-Medaille mit nachhause. Es kommt noch besser: Reitshammer pulverisierte mit 51,39 Sekunden sogar seinen eigenen österreichischen Rekord.

Von Glücksgefühlen übermannt

„Die Goldmedaille bedeutet mir unglaublich viel! Als ich gehört habe, dass das Ergebnis offiziell ist, haben mich die Glücksgefühle übermannt. Es ist meine dritte Medaille bei einem Großereignis, aber die erste in Gold – und die hat noch einmal einen anderen Stellenwert“, zeigt sich Reitshammer emotional.

Kreundl holt sich Bronze

Die EM-Medaille für Österreich gewann die Oberösterreicherin Lenau Kreundl. Sie holte sich am Samstag Bronze und knackte sogar den Österreich-Rekord: 2:06,89 Minuten über 200 m Lagen. Kreundl: „Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe so gehofft, dass das alles passt. Nochmals eine Sekunde schneller als gestern. Heftig. Ich freue mich unglaublich. Es war ein echt geiles Rennen. Letztes Jahr habe ich Ö-Rekord angesagt – dieses Jahr habe ich es durchgezogen. Alles ideal.“