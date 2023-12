Kärnten startet mit wechselhaftem Wetter in die Woche

Veröffentlicht am 10. Dezember 2023, 22:24 / ©Daniel Schöffmann

Der Montag beginnt bewölkt, im Laufe des Tages kommt dann die Sonne hervor, speziell nach Süden hin. „Einzelne Schauer können vor allem von den Hohen Tauern bis zu den Gurktaler Alpen durchziehen, und hier gibt es nur ab und zu Sonnenschein“, fügen die Meteorologen der GeoSphere Austria hinzu.

Schneefallgrenze steigt

„In der Früh greift der eine oder andere Schauer auch auf die südlicheren Landesteile über, dabei besteht lokal die Gefahr von gefrierendem Regen“, heißt es weiter in der Prognose. Und wie sieht es mit Schnee aus? Dieses Mal steigt die Schneefallgrenze wieder, von anfangs 900 bis 1.200 Meter soll sie bis zum Nachmittag an die 1.800 Meter erreichen.

Plusgrade am Morgen

Plusgrade dürften vielerorts den Montag einleiten. Das weiß auch die GeoSphere Austria: „In höheren Lagen in der Früh bereits oft leichte Plusgrade, am Nachmittag generell meist frostfrei bei 2 bis 6 Grad, die höchsten Werte etwa in einer Höhe zwischen 800 und 1000 Meter.“