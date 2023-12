Sonne & Regenschauer: So startet Österreich in die neue Woche

Bis Mittag wird es dicht bewölkt in Österreich. „Vor allem um den Alpenhauptkamm, aber auch im östlichen Flachland regnet es bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.500 und 2.000 Meter Seehöhe noch zeitweise. Lediglich im Südwesten Österreichs und örtlich auch in Oberösterreich ziehen noch letzte kurze Regenschauer durch“, lautet die Prognose der GeoSphere Austria. Am Nachmittag soll der Niederschlag dann nachlassen und die Sonne lässt sich blicken.

Bis zu 11 Grad

Der Wind kommt aus Südost bis West, in schwachen bis mäßigen Böen. In den Föhntälern weht der Wind etwas lebhafter. In der Früh hat es zwischen minus 7 und plus 6 Grad. Tagsüber erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 4 bis 11 Grad.