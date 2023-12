Nicht nur Kulissen: Graz und Schloss Eggenberg werden Filmstars

Die Stadt Graz und das Schloss Eggenberg sind nicht nur Kulissen, sondern die Hauptdarsteller dieser Produktion. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Dokumentarfilmer Georg Riha und der Österreichischen UNESCO-Kommission erreicht mit dem Finale dieses eindrucksvollen Projekts ihren Höhepunkt.

Visuelles Fest für Graz-Liebhaber

In dem glanzvollen Dreiteiler, „Österreichs Welterbe“, wird Graz in seiner ganzen Pracht präsentiert: Von historischen Grenzen über majestätische Schlösser bis hin zur barocken Pracht und den verborgenen Schätzen des Schlosses Eggenberg. Ein visuelles Fest, unverzichtbar für all jene, die Graz und seine Geschichte lieben. Der zweite Teil dieses Dreiteilers zeigt atemberaubende Aufnahmen und gibt faszinierende Einblicke in den historischen Stadtkern von Graz sowie in das imposante Schloss Eggenberg.