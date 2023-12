Schreckmoment: Auto begann in McDrive zu brennen

Veröffentlicht am 11. Dezember 2023, 06:49 / ©Alexander Zimmerl

Gestern, gegen 22 Uhr, konnten Klagenfurter in der Rosentaler Straße ziemlich viel Rauch ausgehend vom McDonalds wahrnehmen. Der Grund dafür kam aber nicht aus dem Lokal selbst, sondern aus dem McDrive – also der Teil des McDonalds, wo Kunden ihre Bestellung bequem per Auto machen und mitnehmen können.

Videos tauchen auf Instagram auf

Nicht lange dauert es, bis Videos in den Sozialen Medien auftauchen, wo der Grund der Rauchentwicklung zu erkennen war: Ein silbernes Auto schien eine Art „Glut“ auf dem Boden zu verlieren und heftig zu rauchen. Sofort kommt ein Mann mit Feuerlöscher angerannt und versucht den Brand in den Griff zu bekommen.

„Das ist mein Citroën, der da brennt“

Am Ende scheint aber alles gut auszugehen. Der Besitzer selbst meldet sich zu Wort, als er die Videos auf Instagram entdeckt: „Servus, das ist mein Citroën, der da brennt. Nachdem das Feuer gelöscht war, bin ich noch normal weiter gefahren, das war nur ein bisschen Öl am Unterboden. Schönen zweiten Advent“. Ob er sich auf den Schock einen BigMac oder einen McFlurry gegönnt hat, verrät er in seinem Kommentar allerdings nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.12.2023 um 07:17 Uhr aktualisiert