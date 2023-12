Die echte Schneekönigin: Elsa (98) erobert Skipiste im Sturm

Elsa, eine lebensfrohe Bewohnerin eines Seniorenheims in Liezen, wagte sich vor Kurzem auf die Skipisten von Schladming. Frisch und voller Tatendrang wurde sie von dem Verein „Freizeit-PSO Para Special Outdoorsports“ Schladming chauffiert. Dort erwartete sie bereits ein Shuttle der Planai-Bahnen. Auch ihr Sohn und ihr Enkel waren mit von der Partie.

„Foah ma in die Höhe!“ – Ihr Enthusiasmus begeistert alle

Mit einem schelmischen Glitzern in den Augen sagte sie, als sie im Auto sitzt: „Foah ma in die Höhe!“ Voller Entschlossenheit und Vorfreude startete sie in das Abenteuer. Der Shuttle brachte Elsa auf 1820 Meter Höhe zum Planaihof, doch die Kälte hielt sie nicht zurück. Sie nahm Platz auf speziellen Sitz-Skis und genoss die Fahrt den Berg hinunter in vollen Zügen. Als man sie fragte, wie die Fahrt war, antwortete sie mit einem enthusiastischen „super“.

Elsas unvergessliches Abenteuer

Gefragt, ob sie noch einmal fahren möchte, reagierte sie sofort und mit Entschlossenheit: „Fralli!“, strahlte sie vor Begeisterung. „Es woa so sche“, schwärmte sie noch auf der Heimfahrt von diesem unvergesslichen Erlebnis.

