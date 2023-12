Fahrerflucht nach Unfall: Fahrzeug 50 Meter durch die Luft geschleudert

Veröffentlicht am 11. Dezember 2023, 10:28 / ©FF Voitsberg

Ein Auto kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße ab und blieb auf einem angrenzenden Feld stecken. Passanten, die dem Fahrer zu Hilfe kommen wollten, stellten fest, dass dieser in Panik geriet. Anstatt Unterstützung anzunehmen, beschleunigte der Fahrer plötzlich stark und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle.

Auto in Hecke geprallt

Während der Flucht kollidierte das Fahrzeug mit einem am Straßenrand geparkten Auto und wurde danach etwa 50 Meter weit durch die Luft geschleudert, bis es in eine Thujenhecke prallte. Die Rettungskräfte der drei Feuerwehren eilten herbei, um den beiden Insassen aus dem stark beschädigten Auto zu helfen. Die Verletzten wurden mit unbestimmten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ermittlungen wurden eingeleitet

An dem Rettungseinsatz beteiligten sich insgesamt 58 Feuerwehrleute, zwei Polizeistreifen und vier Fahrzeuge des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach. Die genauen Gründe für den Unfall sind derzeit noch unklar. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.