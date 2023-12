Christbaum: So viel zahlen die Kärntner im Durchschnitt

Veröffentlicht am 11. Dezember 2023, 10:44 / ©Kärnten/Friessnegger

Wie bei den Lebensmitteln ist es auch beim Christbaum: Wer heimische Produkte kauft, tut dem Klima Gutes und unterstützt die heimischen Produzenten. Durch die kurzen Transportwege – in Kärnten sind es durchschnittlich 20 km von der Christbaumkultur bis zum Verkaufsstand – behalten die Bäume ihre Nadeln länger. „Wer sichergehen möchte, einen Kärntner Baum zu kaufen, sollte auf die Herkunftsschleife ‚Ein Baum aus der Heimat‘ achten“, erklärt Gerhard Plesnik, Obmann der Arbeitsgemeinschaft der Kärntner Christbaumbauern. Dieser gehören 20 aktive Mitglieder mit einer Anbaufläche von ca. 80 ha an.

Lieblingsbaum der Kärntner

„Noch immer kommen zwei von drei Christbäumen in Kärnten aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland. Eigentlich unvorstellbar und auch nicht notwendig. Denn die heimischen Christbäume haben viele Vorteile“, sagt LK-Präsident Siegfried Huber. „Kärntner Christbaumbauern berücksichtigen beim Schneiden auch die Mondphasen, die Bäume bleiben im Normalfall länger frisch. Wesentlich ist, bei heimischen Bäumen bleibt die Wertschöpfung im Land und sichert hier Arbeitsplätze.“ Der Lieblingsbaum der Kärntner ist übrigens eine 1,50 bis 2 Meter große Nordmanntanne, für die im Schnitt 35 Euro ausgegeben werden, lautet das Ergebnis der letzten Umfrage.

Im Trend: Bäume selbst schneiden

Verkaufsort und Standort des Baumes fallen in jenen Christbaumkulturen zusammen, in denen man die Bäume selbst aussuchen oder auch selbst schneiden kann, egal, für welche Baumart und -größe man sich entscheidet, LK-Präsident Siegfried Huber appelliert, bei den Christbäumen – ebenso wie bei den Lebensmitteln – auf die Herkunft zu achten: „Heimische Christbäume sind nicht nur schön anzusehen, sondern geben auch ein gutes Gefühl, machen also doppelt Freude.“

Überschrift So erkennt man einen frischen Baum Mit ein paar Handgriffen und offenen Augen kann jeder leicht selbst überprüfen, ob sein Christbaum ein frischer Baum ist. Den Baum kräftig schütteln. Ein frischer Baum verliert keine grünen Nadeln.

Ein Stückchen Rinde abkratzen. Das Holz eines frischen Baums ist darunter noch feucht.

Von innen nach außen über die Nadeln streichen. Der frische Baum behält seine Nadeln.

Die Herkunft kann der Konsument an der Schleife als Gütesiegel der Produzenten erkennen. Es ist das einzige mit kontrollierter Herkunftsgarantie. Pflegetipps für Weihnachtsbäume Mit Christbäumen ist es wie mit Schnittblumen. Ohne Wasser verdursten sie. Den Christbaum bis zum Weihnachtsfest in einem kühlen Raum aufbewahren.

Das Christbaumnetz (Verpackung) von unten nach oben öffnen.

Stellen Sie den Christbaum wie einen Blumenstrauß ins Wasser! Ein wassergefüllter Christbaumständer hält den Baum länger frisch. Pro Tag „trinkt“ ein Christbaum mit 2 Metern Größe ca. 4 Liter Wasser.

Den Christbaum am Stammende vor dem Aufstellen frisch beschneiden.

Je kühler der Raum ist, in dem der Christbaum aufgestellt wird, desto länger halten die Nadeln; die Heizkörper im Nahbereich abdrehen.

Den Christbaum mäßig feucht halten. Wo sich die einzelnen Stände der heimischen Christbaumbauern befinden, erfahren Sie auf www.weihnachtsbaum.at.

