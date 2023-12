Tödliche Verkehrsunfälle: Vier Opfer binnen einer Woche zu beklagen

Vorige Woche ereigneten sich in der Österreich drei schwere Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt vier Menschen ihr Leben verloren. Einer der Unfälle ereignete sich am Samstag, dem 9. Dezember 2023, im Bezirk Liezen, Steiermark. Ein 19-jähriger Lenker kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlagen er seinen schweren Verletzungen, während seine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Weitere Todesfälle am Wochenende

Am Wochenende verunglückte ein weiterer Verkehrsteilnehmer tödlich. Die Opfer waren in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark zu beklagen. Die vermuteten Hauptursachen für die Unfälle waren Fehlverhalten eines Fußgängers sowie Unachtsamkeit und Ablenkung. Bei einem der tödlichen Unfälle konnte die genaue Ursache noch nicht ermittelt werden. Zwei der Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 gab es in Österreich insgesamt 380 Verkehrstote im Vergleich zu 358 im Jahr 2022 und 345 im Jahr 2021.