Gras und Kokain: Kärntner Drogendealer endlich festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen stellten Beamte des Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos St. Veit an der Glan am 8. Dezember 2023 in einer Wohnung eines 28-jährigen St. Veiters rund drei Kilogramm Cannabiskraut, eine geringe Menge Cannabisharz und Kokain sicher. Das Suchtgift dürfte der Mann im Zeitraum von Dezember 2022 bis Dezember 2023 von Slowenien nach Österreich importiert und dort weiterverkauft haben. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.