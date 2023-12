Nach Flammeninferno: Für junges Pärchen werden jetzt Spenden gesammelt

Vor etwa einer Woche, am 5. Dezember, stand in Klagenfurt eine Wohnung in einem Klagenfurter Wohnhaus in Vollbrand. Eine Rauchwolke war kilometerweit zu sehen und aus dem Fenster schlugen Flammen – wir haben berichtet. Die Mieter der Wohnung haben in kürzester Zeit mehr oder weniger ihr ganzes Hab und Gut verloren. Ihr Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Eine Freundin des jungen Pärchens sammelt nun Spenden.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©KK ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

„Bitte lasst eine Kleinigkeit da“

Sie selbst kenne das junge Pärchen seit ihrer Jugend. „Ein Wohnungsbrand hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt und ich bin mir sicher, dass es da draußen noch mehr Menschen gibt, die auch gerne helfen möchten“, erklärt die Organisatorin der Spendensammlung. „Deswegen bitte ich euch, eine Kleinigkeit dazulassen, um ihnen die Tragödie kurz vor der Weihnachtszeit ein wenig zu erleichtern.“