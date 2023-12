Studierende profitieren: Goldeck nun Partner-Skigebiet der FH Kärnten

Die geplanten Aktivitäten am Goldeck sind darauf ausgerichtet, die Verbindung zwischen der FH Kärnten und der Goldeck Bergbahnen GmbH weiter zu festigen. Im Rahmen der geschlossenen Kooperation wird an erfolgreiche Aktionen aus den letzten Jahren angeknüpft wie dem akademischen Ski- und Wintererlebnistag, der am 15. Januar 2024 wieder stattfinden wird. „Die Vorfreude auf den Saisonbeginn am 15. Dezember ist ebenfalls bereits groß, das Skigebiet Goldeck startet mit optimalen Pistenbedingungen in die Wintersaison“, verkündet Julien Presland, Marketingkoordinator an der FH Kärnten auf dem Campus Spittal.

„Für eine nachhaltige Entwicklung in der Region“

Die FH Kärnten und die Goldeck Bergbahnen GmbH intensivieren ihre Zusammenarbeit, um beiderseitig von den entstehenden Synergien zu profitieren. In regelmäßigen Treffen wird die bestehende Partnerschaft künftig weiter ausgebaut. Die erweiterte Kooperation schaffe eine „Win-Win-Situation“, in der Bildung und Freizeit verbunden und Bezug auf eine erweiterte inspirierende Lernumgebung und vielfältige Freizeitmöglichkeiten in den Kärntner Bergen genommen wird, heißt es seitens der Verantwortlichen. Diese strategische Partnerschaft betont die Bedeutung einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Unternehmen für eine nachhaltige Entwicklung in der Region.