200-Kilo-Tresor aus Trafik geschleppt – Vignetten-Diebstahl in Wolfsberg

Kurz nach Mitternacht sind in der Nacht auf heute unbekannte Täter in ein Geschäft in einem Einkaufszentrum in Wolfsberg eingebrochen. Von dem dortigen Geschäft haben sie die Zwischenwand zur angrenzenden Trafik durchbrochen. Dort durchsuchten sie die Räume, brachen eine Registrierkasse auf und haben Tabakwaren, Bargeld und hochpreisige Feuerzeuge gestohlen.

Vignetten aus Tresor gestohlen

Im Lagerraum konnte ein knapp 200 Kilo schwerer Standtresor vorgefunden werden, den die Unbekannten aus dem Geschäft brachten. Dieser konnte im Nahbereich der Firma aufgebrochen werden. Aus ihm wurden in weiterer Folge Autobahnvignetten und Bargeld gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.