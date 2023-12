„Procter & Gamble“ baut groß aus: Millionen-Investition in Tabletten

35 Millionen Euro sind es, die Procter & Gamble nun also in den Standort in Spittal an der Drau investiert hat, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Demnach soll die Produktion von Arzneien und Nahrungsergänzungsmittel noch weiter ausgebaut werden. In Kürze sollen die mittlerweile seit einem Jahr stattfindenden Erweiterungs-Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann möchte man die Produktion um 30 Prozent steigern. Insgesamt arbeiten dort knapp 550 Mitarbeiter.