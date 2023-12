Erst die Sonne, dann Wolken: Dienstag bleibt in KÃ¤rnten trocken

Am Dienstag wird es in Kärnten, abseits von Nebel- und Hochnebelfeldern, anfangs sehr sonnig. Aber: „Bereits am Vormittag ziehen von Westen her Wolken auf, nachmittags zeigt sich die Sonne nur mehr zeitweise. Durch den Wolkenaufzug lockern die Nebel- und Hochnebelfelder im Tagesverlauf auf, am hartnäckigsten hält sich der Hochnebel im östlichen Klagenfurter Becken“, wissen die Experten der „GeoSphere Austria“. Dennoch soll es den ganzen Tag über bei Temperaturen von 1 bis 5 Grad trocken bleiben.