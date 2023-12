Wetter am Dienstag: Bis zu 11 Grad sind möglich

„Von Westen her breiten sich Wolken und Regen einer Warmfront nach und nach auf Österreich aus. In Tirol und Vorarlberg regnet es bereits ab der Früh, bis zum Abend erreicht der Regen auch den Osten“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Kaum Regen im Süden, sonnig im Osten

Im Süden soll es kaum Niederschlag geben. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 2000 Meter. Bevor sich die Wolken ausbreiten, lässt sich in der Osthälfte noch die Sonne blicken. Die meisten Sonnenstunden gibt es vom Weinviertel bis ins mittlere Burgenland. „Der Wind weht in höheren Lagen anfangs noch mäßig bis lebhaft, tagsüber meist nur noch schwach aus südlichen Richtungen“, so die Experten. In der Früh wird es frisch mit minus 3 bis plus 7 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad.