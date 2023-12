So wird das Wetter am Dienstag

Veröffentlicht am 11. Dezember 2023, 21:53 / ©Gerry Heumann

„In den Tälern und Becken liegt anfangs auch Nebel, im Nordosten gibt es Wolkenreste. Ab Mittag zieht es dann von Nordwesten rasch zu und Wolken verdecken nach und nach die Sonne“, so die Experten der GeoSphere Austria. Es soll ganztägig trocken bleiben. Auch kein spürbarer Wind soll wehen. Wir starten mit minus 6 bis 1 Grad frisch in den Tag. In höheren Lagen sollen bis zu 7 Grad erreicht werden. Die Tageshöchstwerte befinden sich zwischen 2 bis 8 Grad.