Über 8000 Euro: Feuerwehr spendet für schwer kranken Dominik (5)

Nun hat es sich die Feuerwehr Althofen aber zur Aufgabe gemacht, dem kleinen Dominik und seiner Familie zu helfen. „Wenige Tage vor seiner Diagnose jubelte uns Dominik gemeinsam mit seinem achtjährigen Bruder Leon am Straßenrand zu, als wir mit einem Fahrzeugkonvoi für unser neues Rüstlöschfahrzeug unterwegs waren“, erinnern sich die Florianis in einer Aussendung. „Als wir später von seiner Krankheit erfuhren, war für uns sofort klar, dass wir etwas tun müssen.“

Auch eine Brandvorführung fand statt

„Am 1. Adventwochenende betrieben wir deshalb unser Standl auf dem Althofner Weihnachtsmarkt und widmeten den gesamten Verkaufs- und Spendenerlös dem kleinen Dominik und seiner Familie“, so die Florianis. Gemeinsam habe man dazu aufgerufen, für Dominiks Lächeln einzustehen. Die Devise lautete „Gemeinsam leuchten, Gutes tun.“ Teil des Engagements war auch eine Brandvorführung am Samstag, unter dem Leitspruch „in der Weihnachtszeit sollen nur die Kerzen brennen“.

„Stück Licht und Freude in die Welt gebracht“

Im Beisein jener, die mitgeholfen haben, nahmen Dominiks Eltern am Samstag, dem 9. Dezember, den Reinerlös von 8.429,14 Euro stellvertretend aus den Händen von Kommandant Johann Delsnig und Kameradschaftsvertreter Wilhelm Mitterdorfer entgegen. „Gemeinsam haben wir ein Stück Licht und Freude in die Welt gebracht. Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen konnten, Dominiks Lächeln inmitten dieser herausfordernden Zeit zu bewahren“, so die Florianis abschließend.

